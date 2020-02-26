26 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikalı sağlık yetkililerinin yeni corona virüsün Amerika’da da yayılmasına kesin gözüyle baktıklarını, hastanelerin, iş yerlerinin ve okulların şimdiden hazırlıklara başlaması gerektiğini bildirdiğini yazıyor. Gazete, Ulusal Bağışıklık ve Solunum Hastalıkları Merkezi Başkanı Doktor Nancy Messonier’nin, “Amerikan kamuoyuna salgının şiddetli olması beklentisi karşısında bizimle işbirliği yapması çağrısında bulunuyoruz,” dediğini kaydediyor. Habere göre Messonier, kent ve kasabaların “sosyal mesafelendirme önlemleri” planı yapması, okulların uzun süre kapalı kalmak, şirketlerinse elemanlarını evden çalıştırmak gibi olasılıklar karşısında hazır olması gerektiğini söyledi. Messonier’nin düzenlediği basın toplantısından sonra borsalar, yatırımcıların hisseleri elden çıkarıp devlet tahvillerine yönelmesi üzerine yeniden düşüşe geçti. Ancak Hindistan ziyaretini sürdüren Başkan Trump, kendi sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamayı hafife alarak, “Corona virüsü ülkemizde çok sıkı kontrol altında. Çok az insana bulaştı, onlar da iyileşiyor,” dedi. Amerika’da dün itibarıyla 57 corona virüsü enfeksiyonu vakası bulunuyor. Bunların 40’ı, Japonya açıklarında demir atan Diamond Princess seyahat gemisinde yaşanan salgınla ilintili. Bu hastaların tedavisi hastanelerde sürerken salgının yayıldığına ilişkin herhangi bir belirti bulunmuyor. Ancak Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi yetkilileri, virüsün diğer ülkelerde hızla yayılması üzerine Amerika’da da salgının baş göstermesinin kaçınılmaz olduğu konusunda ikna olmuşa benziyor. Sağlık Bakanı Alex Azar, dün Senato’da düzenlenen oturumda, “Amerika’yı bir virüse karşı sımsıkı kapatamayız. Bu konuda gerçekçi olmamız lazım,” dedi.

Washington Post ise 29 Şubat’ta yapılacak ön seçime birkaç gün kala Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde dün akşam yapılan Demokrat Parti tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre son dönemde elde ettiği ön seçim zaferleriyle rakiplerinin arasından sıyrılan Vermont Senatörü Bernie Sanders, diğer adayların saldırılarına maruz kaldı. Rakipleri Sanders’a en çok silah kontrolü konusundaki tutarsız sicili, solcu diktatörler hakkındaki övgü dolu sözleri ve tüm vatandaşlara sağlamayı düşündüğü devlet destekli sağlık sigortasının yüksek maliyeti konularında yüklendi. Diğer adaylar ayrıca başkan adaylığını kazanması durumunda Sanders’ın Demokrat Parti’ye zarar vereceğini de dile getirdi. 10’uncu tartışma programı, siyah seçmenlerin yoğunlukta olduğu Güney Carolina’da Cumartesi, 14 eyalette birden yapılacak olan ve parti delegelerinin üçte birinin dağıtılacağı 14 eyaletteyse Salı günü yapılacak ön seçimlerin arifesinde gerçekleşmesi açısından kritik önem taşıyordu. Programda Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, liberal rakibi Sanders’a göre daha etkili olduğunu iddia ederken New York eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg, Sanders’ın genel seçimde Trump’a kaybedeceği öngörüsünde bulundu. South Bend eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise Sanders’ın Kongre yarışındaki Demokrat adayların seçilme şansına zarar vereceğini dile getirdi. Sanders’ın bu saldırıları çoğunlukla göğüslemeyi başardığını kaydeden gazete, fikirlerini on yıllardır adeta saha kenarından aktarmaya çalışan liberal ve ilerici adayın son günlerde tüm dikkatleri üzerine çekmenin bir yandan da tadını çıkardığını kaydediyor.