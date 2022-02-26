26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. 26 Şubat Cumartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 27 milyon 104 bin Türk Lirası. Haftada 3 gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 26 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile çekilişe ilişkin ayrıntılar haberimizde.

26 ŞUBAT CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Şubat Cumartesi günkü çekilişi saat 21:30'da yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Şubat Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN

23 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

10 25 28 56 66 86 + 41 (joker) 66 (süperstar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

