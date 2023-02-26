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26 Şubat Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

26.02.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş saatini ve sonuçlarını merak ediyorlar. Her defasında heyecanla beklenen çekilişin bu akşam sonuncusu yapılacak. Peki 26 Şubat Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

26 Şubat Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 26 Şubat Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebilicekler. Peki 26 Şubat Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Çekiliş, Milli Piyango TV ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Tüm çekilişler gibi Süper Loto çekilişi de noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

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Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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