26 Şubat Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 26 Şubat Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebilicekler. Peki 26 Şubat Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Çekiliş, Milli Piyango TV ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Tüm çekilişler gibi Süper Loto çekilişi de noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

