26 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Rusya soruşturmasını yürüten eski özel yetkili savcı Robert Mueller'ın Çarşamba günü Kongre'de katıldığı iki ayrı oturumda verdiği ifadelerin yankılarını aktarmayı sürdürüyor. Washington Post, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın büyük umut bağladığı Mueller ifadesinin beklenen sonucu vermemesi üzerine bir sonraki hamlelerinin ne olması gerektiğini belirlemekte zorlandığını yazıyor. Habere göre bazı Demokratlar, Mueller'ı ifadeye çağırma taktiğinden pişmanlık duyarken kimileri, Başkan Trump hakkında görevden azil süreci başlatma konusunda ikilem yaşıyor. Merkezci Demokratlar, Mueller'ın, ifadesinde şok etkisi yaratacak büyük açıklamalar yapmaması üzerine Trump'ın yargıya müdahale edip etmediğini ortaya çıkarmaya çalışan soruşturmaların durdurulmasının zamanının geldiği görüşünde. Ancak azil sürecinin başlatılmasını isteyen kanat, Trump Yönetimi hakkındaki soruşturmaların etkisiz olduğu, bu nedenle sürecin işlemesi gerektiği noktasında. Temsilciler Meclisi'nde partinin bir sonraki hamleleri konusunda ayrıma düşen Demokratlar'ın yüzde 42'si, azil sürecinin başlatılmasını destekliyor. Ancak Mueller'ın Kongre'de altı saat süren sorgusunun beklenen etkiyi yaratmaması, kimi Demokratlar'ın, ifade vermeye daha başından beri sıcak bakmayan Mueller'a çok fazla bel bağladıkları şeklinde öz eleştiri yapmalarına yol açıyor.

Washington Post bugün ayrıca 2020 başkanlık seçimleri öncesinde dezenformasyon kampanyalarının sadece Rusya değil, İran ve başka ülkeler tarafından da benimsenen bir girişim olmaya başladığını kaydediyor. Habere göre İran'ın Rusya benzeri internet üzerinden etki kampanyalarını 2020 seçimleri öncesinde daha da hızlandırması bekleniyor. Twitter'ın sadece bu yıl kapattığı İran kaynaklı sahte hesapların sayısının 7 bini aşması, bunun bir göstergesi. Öte yandan Senato İstihbarat Komisyonu'nun dün yayınladığı rapora göre Amerikan seçim sistemini hedef almaya 2014'te başlayan Rusya, saldırılarını 2017'ye kadar sürdürdü. Uzmanlar, Suudi Arabistan, İsrail, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela'nın da kendi sınırları dışında kamuoyunu etki operasyonları düzenleme kapasitesine sahip ülkeler olduğunu kaydediyor. Etki kampanyalarıysa hedefledikleri kitle ve odaklandıkları meseleler açısından farklılıklar gösteriyor. Örneğin İran, sahte hesaplar üzerinden, Amerika'yı 2015 nükleer silah anlaşmasından çeken Trump aleyhine kampanyalar yürütüyor.

New York Times da Rusya'nın Amerika'nın 50 eyaletindeki seçim sistemlerinde yaşanan aksaklık ve kusurları ortaya çıkarıp bunları kendi lehine kullanma girişiminde bulunduğunu kaydeden Senato İstihbarat Komisyonu raporuyla ilgili habere yer veriyor. Rapor, Rusya'nın Amerikan seçimlerine yönelik müdahalesinin geçmişte düşünüldüğünden çok daha geniş kapsamlı olduğunu ve Amerika'nın bu konudaki savunmasız konumunu ortaya koyuyor. İstihbarat örgütlerinin ısrarı üzerine yoğun olarak redakte edilen raporda 2020 seçimleri öncesine getirilen bazı kilit tavsiyelerin gizli tutulduğu görülüyor. Robert Mueller'ın Kongre'deki ifadesinden 24 saat sonra yayınlanan rapor, eyaletlerin seçim altyapılarını araştırmaya yönelik, daha önce eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta çaba harcandığını yazıyor. Rapora göre oy kullanma makinalarındaki oyları değiştirmeye yönelik kanıt bulunmasa da Rus siber saldırganlar, Illinois eyaleti seçmen veri tabanında değişiklik yapabilecek konumdaydı. Öte yandan gazete, partiler üstü nitelikteki raporun, Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Eyaleti Cumhuriyetçi Partili Senatörü Mitch McConnell'ın Demokratlar'ın hazırladığı seçim güvenliği yasa tasarısının ele alınmasını bir kez daha engellediği gün yayınlandığının altını çiziyor. Seçimlerde federal hükümete daha fazla yetki verilmesine karşı çıkan McConnell, seçim sistemlerini güncellemeleri için eyaletlere zaten 380 milyon dolarlık ödenek sağlandığını kaydediyor.