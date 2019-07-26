26 Temmuz Cuma mesajları: Sevdikleriniz için güzel ve anlamlı mesajlar

Temmuz ayının sonuna gelirken bugün ayın son Cuma günü de Cuma namazı ile idrak edilecek. Ek olarak bugün pek çok kişi eşe dosta, akrabaya ahbaba Cuma mesajları gönderecek. Çevresindekileri güzel bir mesaj ile gülümsetmek, iyi dileklerini ve dualarını iletmek isteyenler derlediğimiz Cuma mesajları listesinden faydalanabilirler.

26 TEMMUZ CUMA MESAJLARI

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…