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26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

26.07.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ ile BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada birçok ilçe ve noktada arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağı ifade edildi. Peki 26 Temmuz elektrik ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ 26 Temmuz 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Peki 26 Temmuz elektrik ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir? 26 Temmuz 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

26 TEMMUZ SALI HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

26 Temmuz Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

26 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

26 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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