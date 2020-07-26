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  4. 26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 613'e yükseldi. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise 927 oldu.

26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.


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