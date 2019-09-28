Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne, yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün yaptığı "Nuh Tepesi" layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Ezo Sunal ve Yekta Kopan'ın yaptığı, Kapanış ve Büyük Ödül Töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, alana gelmesiyle başladı.

Törende, hayatını kaybeden sanatçılar anıldı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da sahne aldığı törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün Adana'nın en büyük gurur günlerinden biri olduğunu söyledi.

Festivalde işin ehli kişilerin görev aldığını anlatan Karalar, Altın Koza'nın, dünyaya adını altın harflerle yazdıracağını belirtti.

Kültür ve sanatın önemine değinen Karalar, "Kültür olmadan, demokrasi, kardeşlik ve aydın Türkiye olmaz." dedi.

Gecede, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Zülfü Livaneli ile Zuhal Olcay'a verildi. Livaneli ödülünü, Belediye Başkanı Karalar ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk'ün elinden aldı.