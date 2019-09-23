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26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

26.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen çelenk töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Atatürk Anıtı’na Adana Büyükşehir Belediyesi çelengi koydu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise anıta Altın Koza Film Festivali çelengi bıraktı.
Törene çok sayıda kişi katılırken, Menderes Samancılar gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok emek verdik, çalıştık inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Adana’mıza ve sinemamıza hizmet etmek birini önceliğimiz. Eğer hatalarımız olursa bizi telafi etsinler. İlgi Adana ve festivale her zaman fazla” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Cannes Film Festivali’nden sonra en önemli festivallerin başında Adana Altın Koza Film Festivali’nin geldiğini ifade ederek, “Adana kültür ve sanat kenti. Bünyesinden çok sayıda değerli sanatçı çıkmış bir yer. Altın Koza Film Festivali bu kentin en önemli simgelerinden. Bu sene de tamamen işi bilen bir kadroyla hazırlanmış çok güzel bir festival olacak” dedi.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

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