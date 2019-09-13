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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 01:01 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Aspendos'ta "Aida" operası sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelendi.

Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yaptı.

Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro sanatçılarının eşliğinde, eserin festivaldeki ilk temsilinde, solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva "Aida"yı, tenor Murat Karahan "Radames"i seslendirdi.

"Aida" operası sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

13 Eylül'de saat 21.00'de başlayacak ikinci temsilde ise "Aida"yı Franceska Tiburzi, "Radames"i Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise bir önceki temsilde olduğu gibi soprano Anastasia Boldyreva canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Antik Tiyatro Aspendos bale festival Opera

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