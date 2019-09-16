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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 22:16 | Son Güncelleme

Festival kapsamında "Troya" epik operası sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında "Troya" epik operası sahnelendi.

Sanat yönetmenliğini Devlet Opera, Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın üstlendiği ve 5 bin yıllık Troya efsanesinin sahneye taşındığı opera, Antalya EXPO'da sergilendi.

Tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve İzmirli ozan Homeros'un kaleme aldığı "İlyada" destanını, yaşandığı Anadolu'nun kadim değerine ve görkemine yakışır bir dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik ve dansın büyüsü ile sahneye taşıyan eserde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile ünlü balet Tan Sağtürk aynı sahnede seyirci ile buluştu.

Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi ise Volkan Ersoy'a ait eserde, orkestra, koro ve balede aynı anda 300 sanatçı yer aldı.

Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Bora Acar Zöngür de engelsiz dans gösterisi sundu.

Yerli ve yabancı turistlerin de izlediği opera, büyük beğeni topladı.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, tenor Murat Karahan'ın da solist olarak yer alacağı Gala Konser ile 18 Eylül'de sona erecek.

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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Tan Sağtürk Troya

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