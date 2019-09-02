HABER

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Aspendos Antik Tiyatrosu’nda birbirinden seçkin eserlerin, en özel prodüksiyonlarının sahneleneceği 26.

Aspendos Antik Tiyatrosu’nda birbirinden seçkin eserlerin, en özel prodüksiyonlarının sahneleneceği 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali “Carmen” ile başladı.
Festivale özel 3 opera, 1 klasik bale, 1 dans gösterisi ve kapanış gala konserinin izlenebileceği ve 1-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatrosu ve Antalya EXPO’da gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılış eseri “Carmen” operasına seyirci büyük ilgi gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal’ın katıldığı gecede Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde “Carmen”i Bolşoy Tiyatrosu solisti ünlü Rus solist Yulia Mazurova ve “Don José”yi Efe Kışlalı seslendirdi.
Ünlü besteci Georges Bizet’in çok sevilen operası “Carmen” ilk kez bu festivale özel bir prodüksiyonla İtalyan rejisör Vincenzo Grısostomı Travaglını tarafından İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Baleleri tarafından sahnelendi.
Dünya opera evlerinin pek çoğunda sahneye çıkan, ses ve tiyatral performansları ile tanınan ve beğenilen Rus Bolşoy Tiyatrosu solisti Yulia Mazurova ile İtalya’nın en prestijli festivali Arena di Verona’da, Genova’daki Carlo Felice Tiyatrosu’nda ve Roma Opera Tiyatrosu’nda sıkça sahne alan yine ünlü bir solist Rus mezzo-soprano Anastasia Boldyreva dönüşümlü olarak “Carmen” başrolünde Aspendos da olacak.

"Ukrayna dans gösterileri"
Çeyrek asırdır Antalya’nın kültür-sanat turizmine önemli katkılar sağlayan ve kültürlerarası bir köprü olan festivalin devamında Ukraynalı sanatçıların dans gösterisi olacak.
Ukrayna’nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları ’’Pavel Vırsky’’ Dans Topluluğu renkli ve hareketli “Dans Rüzgarları” adlı gösterileriyle 4-5 Eylül 2019 akşamları Aspendos’ta olacak. Ukrayna halk müziği ve danslarını temel alarak oluşturdukları hem geleneksel hem de yeni koreografik gösterileri iki gece sahnede olacak.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Carmen’ ile başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de 'makas' yarışı! Kazaya davetiye çıkardılar

İstanbul'da trafik terörü! Sonu gelmiyor

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

Ayder Yaylası'nda kaçak salıncaklar kaldırıldı

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

İşçi taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı

Son dakika! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Tespit edilip yok edildiler

Tespit edilip yok edildiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.