"26. WorldFood İstanbul" kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - ITE Turkey tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan 8 Eylül'e kadar devam edecek fuarda, "Gıda 360 Deneyimi" kapsamında sektöre yönelik işletme ve pazar odaklı seminerler düzenlenirken uluslararası satın alma heyetleri de ağırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından desteklenen fuar, gıda zincirini oluşturan tedarikçiler, perakendeciler ve tüketicilerin bir araya geldiği bir platform oluşturuyor. Fuar kapsamında bu sene Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Rusya, Almanya, BAE, Azerbaycan, Irak, Belçika, Kazakistan ve Kolombiya'dan 200'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcı ağırlanıyor. WorldFood İstanbul, 4 gün süresince içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş meyve ve sebze, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller ve kuru yemiş ile gıda katkı maddeleri başta olmak üzere pek çok ürünün yer alacağı katılımcı profiline ev sahipliği yapıyor.

- "Gıda 360 Deneyimi" ITE Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl 29 ülkeden 354 katılımcı ve 13 bin 198 ziyaretçi ağırlayan WorldFood İstanbul'da bu yıl 30 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcıyı 17 bine yakın ziyaretçi ile buluşturacaklarını belirtti. İlk organizasyondan bu yana sektörün gelişimine öncülük etmeyi amaçlayıp, bu hedef doğrultusunda her yıl farklı bir konsept ile sektörün önde gelen paydaşlarını bir araya getirdiklerini vurgulayan Ülgen, şöyle konuştu: "Bu yıl 'Gıda 360 Deneyimi' başlığı altında gıda sektörünün üretim, işletme ve tüketime dair tüm konuları, karar verici uzmanlar tarafından sektöre yön vermek ve bilgi paylaşımı sağlamak adına WorldFood İstanbul'da olacak. Diğer bir ifadeyle WorldFood İstanbul kapsamında sadece sektöre özel yönetmelik, yasa ve teknik konuları değil, aynı zamanda pazar odaklı, gelecekteki yatırımlara dair konuları da kapsayarak profesyonel gelişimi destekleyecek, pazardaki en yeni teknolojik gelişmeleri, tüketici tercihlerini ve Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biri olan gıda sektörünün geleceği masaya yatırılıyor. Bu kapsamda ilham almak, birikimlerini artırmak ve de sektördeki lider karar vericileri, gıda strateji uzmanlarını, üst düzey ulusal ve uluslararası konuşmacıları, akademisyenleri ve teknoloji alanından konuşmacıları dinlemek isteyen herkesi WorldFood İstanbul'a davet ediyoruz."

- World Food İstanbul WorldFood İstanbul, bu yıl gıda sektöründe üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçleri alanında uzman 30'dan fazla isimle masaya yatırırken sektördeki en güncel bilgileri ve son teknolojileri paylaşıma açıyor. Fuar alanı içinde kurulan Food Arena'da "Gıda 360 Deneyimi" kapsamında 4 gün boyunca, 30'dan fazla konuşmacı, 15'in üzerinde etkinlikle pek çok gündem konusunu ele alacak. Food Arena'nın içinde tasarlanan Konferans Sahnesi ve Show Mutfağı ile WorldFood İstanbul, seminerler, söyleşiler, paneller, tabak sunumları ve yeme-içme tadımları ile renklenecek bir etkinlik programı ile katılımcıları ve ziyaretçilerini bekliyor. Fuarın dikkat çeken başlıkları arasında, "Gıda Enflasyonuyla Başa Çıkma Yöntemleri", "Büyümenin Olmazsa Olmaz Faktörü Rekabet İçinde Sürdürülebilirlik", "Gıda Artıklarını Fırsata Çevirmek", "Gıda sektöründe Marka Olmak, Gastronomiyle Farklılaşmak", "Ustalardan İpuçları", "Şef Şovlar" ve "Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması" bulunuyor. 6 Eylül'de ise "Bir Şefin ve Bir Girişimcinin Restoran Hikayesi, Fark Yaratmanın Aktörleri" başlıklı sohbette, Veranda Pera & Alaçatı ve Fiko Ocakbaşı Ortağı Doruk Doruk ve Şef, Lets Danışmanlık ve Zula İstanbul Kurucu Ortağı Üryan Doğmuş konsept belirlemeden menü tasarımına, mekan dekorasyonundan sosyal medyanın kullanımına kadar fark yaratacak adımları nasıl attıklarını keyifli bir sohbetle aktaracak.