26 yaşında 130 milyon dolarlık servetin sahibi oldu!

İnternetten satış yapan marka, bugün 100 milyon sterlin (130 milyon dolar) yıllık ciroya sahip. BBC haftalık "Patron" haber dizisinde Francis'in ilham verici hikayesine yer verdi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Francis, Gymshark'ı kurduğunda Aston Üniversitesi'ndeki derslerinden çıkıp akşamları da Pizza Hut için evlere sipariş götürüyordu.

İki teslim arasında da markanın yeni ürünlerinin ve internet sitesinin tasarımıyla ilgileniyordu.

Zor geçen ilk 2 yıldan sonra markası 320 bin dolardan fazla yıllık gelir elde etti. Francis de hem üniversiteyi bıraktı, hem de pizza dünyasını.

'Madem öyle, biz dikelim'

Aslında girişimcilik ruhu içinden taştığında, Francis daha da gençti.

Önce internette otomobil plakası sattığı bir site kurdu, ardından iPhone için iki farklı fitness uygulaması piyasaya sürdü. Bu uygulamalardan birisi sayesinde 10 bin dolar kazandı.

Tam bir spor salonu müdavimi olan Francis, önce internet üzerinden fitness fanatiklerine gıda takviyesi ve vitaminler satmaya karar verdi, sonra daha kârlı bir seçenek araştırmaya başladı.