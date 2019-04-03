26 yaşında siyasete başladı 30'unda başkan seçildi

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Ezine Belediye Başkanı seçilen 30 yaşındaki Güray Yüksel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi görevine yansıtacağını söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasete 26 yaşında AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı yönetimindeki göreviyle başladığını belirtti.

Ardından partisinin Ezine İlçe Başkanlığını yaptığını ifade eden Yüksel, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde de aday olarak çıktığı yarışı başkan olarak tamamladığını anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin siyasetteki yerini önemsediğini vurgulayan Yüksel, kendisinin de Erdoğan'ın gençlere verdiği önem doğrultusunda başarılı işler yapmak istediğini dile getirdi.

Seçim sürecinin güzel bir sonuçla taçlandığına işaret eden Yüksel, "Allah bize güzel bir sonuç alarak AK Parti'den Ezine belediye başkanlığını nasip etti. Partimizin bu güzel duruşunu daha güzel yerlere getirebilmek için halkımız bize görev verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olduk. Genç olmamız daha çok çalışmamızı gerektiriyor. Daha çok çalışacağız. Gençliğin gücünü burada ortaya koyacağız. Alın terimizi halka hizmet olarak ortaya koyabilmek istiyoruz." dedi.