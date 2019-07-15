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26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’nın köy baskınlarında ailelerini kaybeden şehit çocukları Aynur ve İshak Demir çifti, tüp bebek tedavisi ile 26 yıl aradan sonra çocuklarını kucaklarına aldı.

26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’nın köy baskınlarında ailelerini kaybeden şehit çocukları Aynur ve İshak Demir çifti, tüp bebek tedavisi ile 26 yıl aradan sonra çocuklarını kucaklarına aldı. Demir çifti, 15 Temmuz’da doğan çocuklarına Ömer Halis ismini verdi.
PKK’lı teröristler tarafından 1993 yılında farklı saldırılarda babaları şehit olan Aynur ve İshak Demir çifti, 26 yıl önce evlendi.
Tüp bebek tedavisi ile 26 yıl aradan sonra ilk bebeklerini kucaklarına alan Demir çifti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde doğan bebeklerine Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in ismini verdi.
Baba İshak Demir, çok mutlu olduklarını ifade ederek, bebeklerinin Ömer Halisdemir gibi kahraman biri olmasını istediklerini söyledi. Baba Demir, “Mardin Nusaybin’de oturuyorum. Şuan çifte gurur ve mutluluk yaşıyorum. İsminin Ömer Halis Demir olmasından gurur duyuyorum. Bir Ömer Halis Demir gider, bin Ömer Halis Demir gelir. Artık vatan sevgisinden dolayı o şerefe nail olduğum için çok mutluyum. 26 yıl sonra bu mutluluğu yaşamak çok güzel” dedi.
Baba İshak Demir’in kardeşi Zekeriya Demir de, çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bugün 15 Temmuz. Bir yandan çok mutsuzuz, içimiz kan ağlıyor. Bir yandan da çok mutluyuz. Tam 26 yıl aradan sonra Allah bize bir evlat nasip etti. Üç defa farklı illerde tedavi gördük. 3 ay önce tedaviyi bıraktık. Yengem rahatsızlandı ve tesadüfen hamile olduğunu öğrendik. Testler doğru olduğunu gösterdi. Bir yandan hüzünlü, bir yandan çok mutlu olduğumuz bir güne geldi. 15 Temmuz’da doğan bebeğin ismini düşünmemize bile gerek yok. Ülkenin tarihini değiştiren asker Ömer Halis Demir dedik. İnşallah Allah ülkemize darbe yaşatmaz ama ola ki olursa Ömer Halis Demirler yaşıyor” diye konuştu.

26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

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