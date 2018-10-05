26 yıl sonra Alp Dağları'nda cesedi bulunan Türk'ün ölümünde flaş gelişme

Hasan Tarım, 21 yaşındayken 1992 yılında Fransa'da Alp Dağları'na Alman arkadaşıyla yaptığı tırmanışta kayboldu. O günden sonra Tarım'ın izine rastlanmadı. 26 yıl sonra Hasan Tarım'ın cesedi, dağcılar tarafından eriyen buzulların altında bulundu. Tarım için memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısraklılar köyünde cenaze hazırlıkları başladı.
Hasan Tarım'ın amcasının oğlu Ali Tarım (53) kuzeninin kaybolmasının ardından ailece büyük üzüntü yaşadıklarını ve bulunması için çok çaba safr ettiklerini söyledi. Ali Tarım, şunları anlattı:
"1992 yılında Alman bir arkadaşı ile Alp Dağları'na çıkmıştı. 2 arkadaş Alp Dağları'nın zirvesine gitmek isterken buzdan kayarak düştüğü, haber alınamadığı bilgisi geldi. Bu haberin ardından Hasan'ın babası Fransa'dan 200 dağcı ve helikopter kiralayarak aramalara katıldı. Parasını neredeyse oğlunu bulmak için harcadı. Ancak hiçbir şekilde ölü veya sağ bulunamadı. 26 yıl sonra Alp Dağları'na çıkan bir başka dağcı grubu tarafından amcamın oğlunun cenazesi, dağa birlikte çıktığı Alman arkadaşı ile Ağustos ayında bulundu. Alman polisi birçok defa aileye çocuklarının arkadaşı ile birlikte bulunduğuna dair mektup göndermiş. Ancak, mektup adres değişikliğinden dolayı bir türlü ulaşmamış. En sonunda mektubu alan annesi Leyla Tarım, okuma yazmayı bilmediği için gelen mektubu komşusuna okutmuş. 'Mektupta oğlunun cenazesi bulundu' diye yazıyormuş. Cenaze, ölen Alman arkadaşının cenazesi ile İtalya'dan Almanya'ya getirilmiş."
Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulunduAlp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu
Hasan Tarım'ın kolyesinden teşhis edildiğini belirten kuzeni Ali Tarım, "Buz altında kaldığı için cesedi çok fazla bozulmamış. 'Bulundu' haberi üzerine Yusuf abim Almanya'ya gitti. Hasan'ı boynundaki kolyeden teşhis ettiler. Biz kendisinden hiç ümidi kesmedik. Hem üzüldük hem de sevindik. En azından bir mezarı olacak. Cenazemiz yarın Kayseri'ye getirilecek ve köyümüzde toprağa vereceğiz" dedi.
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