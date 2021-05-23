26 Yıllık Diana Röportajı İstifa Getirdi

Emekli yargıç John Dyson tarafından yayınlanan 126 sayfalık bir rapor o dönem gazetecilik deneyimi pek fazla olmayan Martin Bashir’in Prenses Diana’yla röportajı garantileyebilmek için yaptığı hilenin, BBC’nin yürüttüğü iç soruşturmada örtbas edildiği sonucuna varmıştı.

Hall açıklamasında, “İki gün önce de söylediğim gibi, 25 yıl önce yaşanan olaylardan dolayı üzgünüm. Liderliğin sorumluluk almak anlamına geleceğine inanıyorum” diye yazdı.

O dönemde BBC haber müdürlüğü yapan Lord Hall, sonraki yıllarda BBC’nin genel müdürlüğü görevini de üstlenmişti. Hall istifa açıklamasında, müzedeki görevine devam etmesinin “son derece değer verdiği bu kurumda dikkatleri dağıtabileceğini” bildirdi.

1995 yılında BBC muhabiri Martin Bashir tarafından yapılan ve Buckingham Sarayı’daki bazı özel ayrıntıları ortaya çıkaran Diana röportajı reyting rekorları kırmıştı.

Prenses Diana’yla 26 yıl önce yapılan röportajın gazetecilik ilkelerinin çiğnenerek yapıldığının ortaya çıkmasının ardından dönemin BBC haber müdürlüğünü yapan Tony Hall, halen devam ettirdiği Londra’daki Ulusal Galeri adlı müzenin yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Martin Bashir’in soruşturma sonuçlarına rağmen neden yeniden 2016’da geri alınıp dini haberler editörlüğüne getirildiği konusunda da sorulara maruz kalıyor.

Röportajla annelerinin 1997 yılındaki ölümü arasında doğrudan bağlantı kuran Diana’nın iki oğlu, Prens William ve Harry, son iki gündür BBC’yi ağır dille eleştiriyor. Röportajın hemen ardından Buckingham Sarayı 14 yıldır evli olan, ancak son üç yıldır ayrı yaşayan Charles-Diana çiftini boşanmaya zorlamış, Diana iki yıl sonra Paris’te magazin gazetecileriyle yaşanan bir kovalamaca sırasında, bir tünelde geçirdiği kazada erkek arkadaşı ve aracın şoförüyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Rapor, Diana’nın kardeşi Charles Spencer’ın şikayeti üzerine hazırlandı. Spencer, röportajı garantiye almak isteyen Martin Bashir’in kendisini sahte belgeler ve hileyle aldattığını savunuyor.

1995 yılındaki röportajda 34 yaşında olan Diana, eşi Prens Charles’ın eski sevgilisi Camilla Parker Bowles’la hala ilişki içinde olduğunu açıklamıştı. Diana evliliklerinin beşinci yılında eşinin Camilla’yla devam eden ilişkisini öğrendiğinde yıkıldığını, çaresizlikten kendini yaraladığını söylemişti. Prens Charles Diana’nın ölümünden sonra Camilla’yla evlenmişti.