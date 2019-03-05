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261 metrekarelik dev bayrak gönderde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Çanakkale Şehitler Abidesi’nde Deniz Zaferi’nin 104.

Çanakkale Şehitler Abidesi’nde Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenler öncesi 261 metrekarelik dev bayrak göndere çekildi.
Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında düzenlenecek törenler için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların iştirakiyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde törenin yapılacağı alandaki 78 metrelik bayrak direğine 261 metrekarelik dev bayrak çekildi. Dev bayrak 5 görevli ile yaklaşık 20 dakikada çekildi. Bayrağın çekilişini şehitliğe gelen ziyaretçiler ilgiyle izledi.

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde

261 metrekarelik dev bayrak gönderde
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