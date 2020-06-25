27- 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede belli oldu (Sokağa çıkma yasağı ne zaman?)

2 haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavının yapıldığı saatlerde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı kapsamında bu hafta sonu da sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile geldi. Bakanlıktan yayınlanan yazılı genelgeye göre, 81 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayıp 15.00'da sona erecek. 28 Haziran Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı 09.30'da başlayıp 18.30'da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak."