27-31 Ağustos haftalık burç yorumları

Sevgili Boğalar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürecek Mars, başta mesleki ihtisas konuları olmak üzere, eğitim hayatınız, inancınız, çevrenizle olan her türlü temasınız, keşif ve araştırma konularınız, yüksek düzeyde bilgilenmeniz, yabancılarla olan temasınız ve yurtdışı faaliyetlerinizle ilgili alanlarda, temkinli ve gayet güçlü bir şekilde, isteklerinizin peşinden gideceğiniz bir zamanı göstermektedir. Bu enerji burcunuzla uyumlu ve olumlu bir görünüm yapacağı için doğal olarak sizler açısından olumlu bir zamanı göstermektedir. Mars Oğlak burcunda zaten düşünmeden taşınmadan hareket etmenin önüne geçer. Ben bu enerjinin sizler gibi sakin, mantıklı ve sağlam kararlar almaktan yana olan kişiler için gayet yararlı olacağını düşünüyorum.

İKİZLER

Sevgili İkizler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, özellikle ilişkinizde yüzeysel değil, derinlemesine düşünme, sağlam hareket etme zamanıdır. Düşünmeden karar vermemeli, çıkarlarınızın farkında olmalı, özellikle iş hayatınızla alakalı konularda her şeyi garanti altına almadan bir borcun altına girmemeye çalışmalısınız. Çünkü bu dönemde gerek yaşadığınız ülke ve gerekse çalıştığınız sektörün içinde bulunduğu durum ve her şeyden önce kendi durumunuz hakkında net ve gerçekçi bir şekilde saptamada bulunmanız lazım. Bunlar tam belirlenmeden ve sağlam olmadan alınacak bir kredi veya borç, daha sonra ödeme güçlüğü çekmeniz anlamına gelebilir. Temkinli gitmekte fayda var. Her konuda gerçekçi olalım.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasındaki Oğlak burcunda ilerleyecek Mars ilişkiniz, iş ortaklığınızla, partnerinizle ilgili konularda sabır, direnç ve soğukkanlı olunması gereken zaman dilimidir. Oğlak burcundaki Mars, duygularını gizleyen, taviz vermez ancak sorumluluk sahibi bir partneri işaret edebilir. İlişkinizin niteliğine göre üzerinizde hakimiyet kurabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu kişilikte olan birisini kendinize çekersiniz. Bu süreçte, birlikte olduğunuz kişi veya olacağınız kişinin, seçkin ve statü meraklısı olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak sizin üzerinizde liderlik kurmaya çalışması, verdiği kararlardan dönmemesi mümkündür. Bir şeylerin sağlamlaştırılması için sabırlı olmak durumundasınız.