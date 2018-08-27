27-31 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihlerinde Mars-Oğlak burcunda düz seyredecek. Mesleki konularda azim sabır ve direnç, soğukkanlı bir şekilde hedefinize kilitlenmek ve kariyer hayatınıza ciddi bir şekilde eğilmek anlamı taşır. Sizin gibi aktif ve ateşli kişiler için, zorlayıcı olsa da, Mars yönetici gücünüz olduğundan bu enerjiyi iş hayatında istikrarlı olmak, başarılı işler çıkarmak, sağlam adımlar atmak için kullanabilirsiniz. Sabır hakikaten önemli. Çünkü ancak bu sayede başarılı olmanız mümkün. Ayrıca azimli olmalı, kafanızın içinde bir hedef belirlemeli, disiplinli bir şekilde çalışmaya gönüllü olmalısınız. İnatçılıktan uzak durarak, çevrenizde bulunan kişilerle işbirliğinde bulunmayı bilmelisiniz. Kararlarınızı gayet dikkatli ve mantıklı bir şekilde düşünerek vermeli, acele etmemeli, başkalarından etkilenmemelisiniz. İş arayanlar için ben bu geçişi olumlu buluyorum. Yeter ki, ne istediğinizi, hangi işi yapmak istediğinizi bilin. BOĞA Sevgili Boğalar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürecek Mars, başta mesleki ihtisas konuları olmak üzere, eğitim hayatınız, inancınız, çevrenizle olan her türlü temasınız, keşif ve araştırma konularınız, yüksek düzeyde bilgilenmeniz, yabancılarla olan temasınız ve yurtdışı faaliyetlerinizle ilgili alanlarda, temkinli ve gayet güçlü bir şekilde, isteklerinizin peşinden gideceğiniz bir zamanı göstermektedir. Bu enerji burcunuzla uyumlu ve olumlu bir görünüm yapacağı için doğal olarak sizler açısından olumlu bir zamanı göstermektedir. Mars Oğlak burcunda zaten düşünmeden taşınmadan hareket etmenin önüne geçer. Ben bu enerjinin sizler gibi sakin, mantıklı ve sağlam kararlar almaktan yana olan kişiler için gayet yararlı olacağını düşünüyorum.

İKİZLER Sevgili İkizler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, özellikle ilişkinizde yüzeysel değil, derinlemesine düşünme, sağlam hareket etme zamanıdır. Düşünmeden karar vermemeli, çıkarlarınızın farkında olmalı, özellikle iş hayatınızla alakalı konularda her şeyi garanti altına almadan bir borcun altına girmemeye çalışmalısınız. Çünkü bu dönemde gerek yaşadığınız ülke ve gerekse çalıştığınız sektörün içinde bulunduğu durum ve her şeyden önce kendi durumunuz hakkında net ve gerçekçi bir şekilde saptamada bulunmanız lazım. Bunlar tam belirlenmeden ve sağlam olmadan alınacak bir kredi veya borç, daha sonra ödeme güçlüğü çekmeniz anlamına gelebilir. Temkinli gitmekte fayda var. Her konuda gerçekçi olalım. YENGEÇ Sevgili Yengeçler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasındaki Oğlak burcunda ilerleyecek Mars ilişkiniz, iş ortaklığınızla, partnerinizle ilgili konularda sabır, direnç ve soğukkanlı olunması gereken zaman dilimidir. Oğlak burcundaki Mars, duygularını gizleyen, taviz vermez ancak sorumluluk sahibi bir partneri işaret edebilir. İlişkinizin niteliğine göre üzerinizde hakimiyet kurabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu kişilikte olan birisini kendinize çekersiniz. Bu süreçte, birlikte olduğunuz kişi veya olacağınız kişinin, seçkin ve statü meraklısı olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak sizin üzerinizde liderlik kurmaya çalışması, verdiği kararlardan dönmemesi mümkündür. Bir şeylerin sağlamlaştırılması için sabırlı olmak durumundasınız.

ASLAN Sevgili Aslanlar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Oğlak burcu seyri azimli ve kararlı bir şekilde işlerinizi yoluna koymanızı ve sorumluluklarınızın farkında olarak hareket etmeniz gereken süreç anlamına geliyor. Otorite konumunda bulunan kişiler veya hayatın bizzat kendisi sizi sorumluluk almaya zorlar. Siz kendi istekleriniz doğrultusunda ilerlemek isterken, dışarıdaki dünya buna dur diyebilir. Kimseyle çatışmadan, işinizi ve sorumluluklarınızı bilirseniz bu süreci rahat atlatabilirsiniz. Eğer bedensel ve ruhsal anlamda sağlığınızla ilgili sorunlarınız varsa, bu dönemde mutlaka doktor kontrolünüzü yaptırınız. Mars Oğlak burcu geçişinin olumlu tarafları da var. Her türlü engelle savaşmanızı sağlar ve size direnç kazandırabilir. BAŞAK Sevgili Başaklar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında aşk evinizde etkili olacak Mars-Oğlak burcu geçişi, ciddiyet kazandırıcı, sabır verici gayet olumlu bir konumdur. Kişi ne istediğini gayet iyi bilir. Ona göre seçimlerde bulunur. Pire için yorgan yakmaz. Bastığı yerin bilincinde olduğu için, yaşadığı ilişkisinin artı ve eksilerinin farkındadır veya bu süre içinde net bir şekilde tespit eder. Bu dönem seçimlerinizi doğru ve yerinde yaparak, hedefinize odaklanmanızda yardımcıdır. Eğer ilişkinizde mutlu iseniz, ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmezsiniz. Karşımdaki insandan eminim, ona güveniyorum diyerek sabırlı davranırsınız. Ancak burada önemli olan buna değecek biri olmasıdır. Yoksa gelir geçer bir aşkın elinde oyuncak olunmamalıdır.

TERAZİ Sevgili Teraziler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında güçlü olduğu Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, eviniz, ailenizle olan ilişkiniz, iş-ev arası yaşamınız, yuvanızla alakalı konularda ciddiyet ve sorumluluk çerçevesi içinde hareket etmenizi sağlar. Doğru ve dürüst bir şekilde, amacınızın farkında olarak disiplinli davranmanız halinde her şey yoluna girecektir. Mars Oğlak burcunda gayet güçlü bir enerjidir. Bu enerjinin desteğiyle doğru kararlar verebilir, prensiplerinize uygun düzenlemeler yapabilirsiniz. Ev satın alma, kiralama, ev içinde çalışma, düzenleme, onarım gibi işler için planlamada bulunabilirsiniz. Mars-Oğlak etkisi, size doğru yolu, doğru hedefi bulmanızda yardımcıdır. AKREP Sevgili Akrepler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında devam edecek Mars-Oğlak burcu seyri, iş hayatınız eğitim ve çevresel konularda sabır, disiplin, sorumluluk ve ciddiyet içinde hareket etmenizi sağlayıcıdır. İşlerinizi organize edebilir, planlarınıza uygun şekilde yoluna koyabilirsiniz. Karşınıza çıkabilecek engelleri, karamsar düşünmeden kararlı bir şekilde yapmanız halinde her türlü güçlüğün üstesinden gelebilirsiniz. İş başvurularında bulunabilirsiniz. Adımlarınızı atarken bir sonraki hamlenizin hesabını gayet iyi yaparsınız. Günlük hayatta programlı hareket etmek, enerjinizi neye yönlendireceğinizi bilmek çok önemli. Siz bunun farkında olursanız gerisini düşünmeyin. Sadece disiplinli bir şekilde çalışın. Eğer iş sorununuz varsa, bu dönemde araştırmalarda bulunun. Bir atılımda bulunmak istiyorsanız, enine boyuna artısını eksisini hesaplayın. Güçlü ve konusunda deneyim sahibi kişilerle iletişime geçin. Eğitim hayatından olan derslerinize mutlaka iyi çalışın. Sorumluluklarınızın farkında olun.

YAY Sevgili Yaylar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, işinizden elde ettiğiniz gelirinizle ilgili gayet ciddi bir şekilde düşündüğünüz bir süreçtir. Eğer şu anda çalıştığınız yerde düşük bir ücretle çalışıyorsanız bu durum sizi bir hayli rahatsız ettiği için, bir an önce buna çözüm bulmak istersiniz. Mars Oğlakta gayet temkinli, sabırlı ve planlı davranılmasını sağlar. Ne olursa olsun enine boyuna duruma bakarsınız. Her ne kadar bir Yay sabırsız diye bilinse de, Mars-Oğlak geçişlerinde Yayların daha az para harcadığına şahit oluyoruz. Çünkü bu olgunun hayatınızdaki öneminin gayet iyi farkında olduğunuz bir geçiştir. Ayrıca aşk hayatınızı ilgilendiren konular üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir zaman olduğunu belirteyim. Ciddiyet, güven, sağlamlık olgularını önemseyelim. OĞLAK Sevgili Oğlaklar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek güçlü Mars, hem ilişkiniz hem yaşamsal hedefiniz hem de genel olarak kendinizi gayet olumlu bir şekilde yönlendireceğiniz zaman dilimidir. Doğanızda bulunan sabır, kararlılık, disiplin ve sorumluluk özellikleri, Mars geçişiyle cilalanır. Burcunuz üzerinde iki yıl sonra geçiş yapan Mars hakikaten gayet olumludur. Siz zaten ne yaptığını bilen insanlarsınız. Rutin işlerinizi, görevlerinizi gayet başarılı bir şekilde yerine getirirsiniz. İlişkinize, hayatınıza, sağlığınıza özel önem vererek, yolunuzda ilerlersiniz. Bu süreç, amaca uygun şekilde insanın kendini yönlendirmesini sağlar. Sağlığınızı güçlendirir.