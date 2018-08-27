27 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, beyin kanseri nedeniyle Cumartesi günü yaşamını yitiren Arizona Senatörü John McCain'in özellikle Amerikan dış siyaseti açısından ardında doldurması çok güç bir boşluk bıraktığını yazıyor. Gazete, McCain'in, Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başını çektiği ve dış dünyayla ilişkilerinde belirleyici rol oynayan enternasyonalizmin savunucusu olduğunu kaydediyor. Habere göre McCain, kariyeri boyunca Cumhuriyetçi Parti'nin dış ilişkilerde müdahaleciliği savunan kanadının öncüsü oldu. Irak'taki asker sayısının arttırılmasını, Afganistan'a müdahale edilmesini ve Avrupa'dan Japonya'ya tüm müttefiklerle ilişkileri derinleştirip ortak tatbikatlar yapılmasını savunan McCain, Rusya'ya yönelik uzlaşma karşıtı tavrındansa hiç taviz vermedi. Gazete, McCain'in tersine birçok Cumhuriyetçi Partili'nin son yıllarda enternasyonalist yaklaşımdan uzaklaşmaya başladığını ve Trump'la birlikte Amerika'nın küresel arenada daha kısıtlı bir rol oynaması gerektiği fikrinin destek kazandığını hatırlatıyor. Oysa McCain ve Senato'daki en yakın müttefiki Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, uluslararası ortaklıkları, Amerikan dış siyasetini sürdürülebilir kılmanın tek yolu olduğunu savunuyordu. Senato'nun en güçlü komisyonlarından Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nun başkanlığını yapan McCain, gazeteye göre Amerikan Ordusu'nu ve Savunma Bakanlığı'nı bir yandan desteklerken diğer yandan da eleştirmekten geri kalmıyor, özellikle ordu bütçesi ve harcamalarının adil şekilde yapılması gerektiğini şiddetle savunuyordu.

New York Times ise Arizona eyaleti Cumhuriyetçi Parti Senatörü John McCain'in yaşamını yitirmesi nedeniyle Senato'da boşalan koltuğu kimin dolduracağı tartışmalarının şimdiden başladığını yazıyor. Gazete, bu tartışmanın, Cumhuriyetçi Parti içinde McCain'in temsil ettiği kanatla Başkan Trump'a sadık kanadın çarpışması anlamına geleceği yorumunda bulunuyor. Habere göre Arizona'nın Cumhuriyetçi Partili Valisi Doug Ducey'nin makamından yapılan açıklamada bu hafta McCain onuruna Arizona, Washington ve Donanma Akademisi'nin bulunduğu Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te yapılacak törenler tamamlanmadan McCain'in yerine geçecek senatörün atamasının yapılmayacağı bildirildi. Cumhuriyetçi Parti'nin 50'ye 49 gibi son derece sınırlı bir çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato'ya yapılacak atama, özellikle Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'nun onaylanması sürecinde ve daha sonra başka meselelerle ilgili yapılacak Senato oylamalarında kritik önem taşıyacak. Arizona Valisi Ducey'in atayacağı senatör, 2020 yılına kadar görevde kalacak. Eyalette 2020'de yapılacak Senato özel seçimindeyse McCain'in altı yıllık görev süresinin geri kalanında hizmet edecek senatör seçilecek.

Washington Post ise Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano'nun kaleme aldığı 11 sayfalık mektupta, hem Papa Benedikt'in, hem de halefi Papa Francis'in, Washington eski Başpiskoposu Kardinal Theodore McCarrick'e yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları hakkında bilgi sahibi olduğunu yazdığını bildiriyor. Gazete, 2011'de Washington Büyükelçiliği'ne atanan ancak 2016'da Amerika'daki eşcinsel evlilik meselesine fazlasıyla karıştığı gerekçesiyle Vatikan'a geri çağırılan Başpiskopos Vigano'nun her iki papanın da Kardinal McCarrick'le ilgili iddiaları örtbas ettikleri suçlamasının Katolik Kilisesi içinde şok etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre suçlamalar, Francis'in papalığının en zorlu resmi ziyaretlerinden biri olan İrlanda ziyaretine denk geldi. Katolik rahiplerin on yıllardır devam eden cinsel taciz ve tecavüzleri, İrlanda'daki ulusal öfkenin son zamanlarda doruk noktasına çıkmasına yol açtı. Papa Francis ise Dublin'den Roma'ya dönüş uçağında, ”bu konuda tek kelime etmeyeceğim,” dedi. 88 yaşındaki eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Temmuz ayında istifa etmişti. Gazete, Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Carlo Maria Vigano'nun iki papaya yönelik suçlamalarının Vatikan içinden gelen ilk suçlama olması açısından önem taşıdığını yazıyor.