27 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal ise Oklahoma eyaletinde bir yargıcın tıbbi malzeme, ilaç ve tüketici ürünleri firması Johnson and Johnson'ı Amerika'daki opioid bağımlılığı krizine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 572 milyon dolar para cezasına çarptırdığını yazıyor. Habere göre morfin etkisi yaratan ve bağımlılık yapan ağrı kesici opioid ilaçlar, 2000'li yılların başından bu yana kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştı. Eyalet ve yerel yönetimlerin ilaç imal eden firmaları ve perakende ilaç satan eczane zincirlerini opioid bağımlılığı salgınından sorumlu tuttuğu dava sayısı, 2 bini aştı. Açılan çok sayıda dava, Adalet Bakanlığı'nın aşırı dozda opioid ilaç yazan doktorlara yönelik soruşturmasıyla aynı döneme denk geldi. Oklahoma eyalet mahkemesi yargıcı Thad Balkman, Johnson and Johnson'ın pazarlama kampanyasının, opioid ilaçların kronik ağrı tedavisine uygun, bağımlılık yaratma riskininse az olduğunu iddia ederek kamuoyunu yanlış yönlendirdiği kararına vardı. Yargıç Balkman'ın yazdığı karar metninde, ”Oklahoma'da opioid bağımlılığı ve aşırı doza bağlı ölüm vakalarındaki artışın opioid ilaç satışlarındaki artışa paralel seyretmesi tesadüf değildir,” ifadeleri yer aldı. Yargıç ayrıca 1994-2006 yılları arasında Oklahoma'da reçeteyle satılan opioid miktarının dört kat arttığını, sadece 2015'te eyalette 326 milyon adet opioid hapı satıldığını kaydetti. Johnson and Johnson'ın ödeyeceği 572 milyon dolarlık cezanın bağımlılık tedavisi ve doz aşımını engelleme programlarına ayrılması bekleniyor. Gazete, Oklahoma'daki kararın, bundan sonra görülecek opioid davaları ve uzlaşı görüşmeleri üzerinde baskı oluşturabileceği yorumunda bulunuyor. Johnson and Johnson aleyhine opioidlerin yanı sıra üreticisi olduğu bebek pudrası, pelvik organ sarkması tedavisinde kullanılan tıbbi malzemeler ve kalça protezlerinin yarattığı zararlar nedeniyle açılan binlerce dava, halen devam ediyor.