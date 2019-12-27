27 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Irak'ta 2017 yılında savaş suçu işlediği iddiasıyla askeri mahkemede yargılanan ancak Başkan Trump tarafından Kasım ayında aklanan Amerikan Deniz Piyade Birimi Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher'la ilgili soruşturmanın ayrıntılarını aktarıyor. Soruşturmaya ilişkin görüntü kayıtları ve diğer bazı belgeleri ele geçiren gazete, Gallagher hakkında cinayet dahil bir dizi savaş suçuna ilişkin kanıtın olduğunu yazıyor. Habere göre Amerikan Ordusu'nun en elit birimlerinden SEAL komandoları, soruşturma kapsamında Gallagher aleyhine verdikleri ifadelerde, şeflerini ”etrafa zehir ve kötülük saçan, insanları gözünü kırpmadan öldüren biri” ifadeleriyle tanımladı. Gazete, bu tanımlamaların, Gallagher'ın cezalandırılmasını önlemek için devreye giren Başkan Trump'ın Gallagher hakkındaki ”büyük savaşçımız” övgüsüyle taban tabana zıt olduğunu belirtiyor. SEAL komandoları, soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerde, Gallagher'ı sivillere ateş ederken ve yaralı bir tutsağı öldürene kadar av bıçağıyla bıçaklarken, daha sonra diğer komandoları toplayıp tutsağın cesediyle poz verirken gördüklerini söylüyor. Gazete SEAL komandoları arasında birbirlerini ele vermeme gibi bir onur kodu bulunduğunu, ancak Gallagher aleyhine konuşan komandoların bu ilkeyi çiğneyerek dışlanmayı göze aldığını kaydediyor.

Washington Post ise 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı destekleyen çok sayıda çiftçinin bugün en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, borç batağına saplandığını, birçoğununsa iflas ettiğini yazıyor. Gazete, bir çiftçinin ”Bizim dünyayı beslememiz gerekiyor ama kendi soframızı bile kuramıyoruz” sözünün durumu özetlediğini kaydediyor. Habere göre bazı çiftçiler, ailelerini beslemek için gıda bankalarından yardım alıyor, gıda karnesi başvurusunda bulunuyor. Süt endüstrisinin küresel çapta fazla üretim yapması nedeniyle fiyatların düşmesi ve Amerika'daki süt tüketiminin azalması, mandıracılığın krize girmesine yol açtı. Meksika ve Çin'in Başkan Trump'ın ticaret savaşı kapsamında getirdiği ilave gümrük vergilerine Amerikan mandıra ürünlerine ek vergi koyarak yanıt vermesi, krizi derinleştirdi. Gazete, sadece New York eyaletindeki mandıraların 125 milyon dolar zarara uğradığını yazıyor.

Wall Street Journal ise teknoloji devlerinin son dönemin en yoğun talep gören alanlarından biri olan yapay zekaya yatırım yapmak için adeta birbiriyle yarıştığını yazıyor. Gazete, yapay zeka alanındaki en parlak yeteneklerin ve fikirlerin yeni kurulan küçük şirketlerde ve akademide bulunduğunu kaydediyor. Yarı iletken devi Intel, İsrail'de yeni kurulan Habana Labs firmasını 2 milyar dolara satın alarak yılın en büyük yapay zeka anlaşmasına imza attı. Amazon ve Microsoft gibi firmalar, son yıllarda robotlardan otonom araçlara karmaşık algoritmalar kullanarak yüksek teknoloji ürünlerinin performansını geliştirmek için birçok küçük yapay zeka firması satın aldı. Apple'ınsa 2013'ten bu yana 17 yapay zeka firması satın aldığı biliniyor. Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü verilerine göre bu yıl Kasım ayı başında yapay zeka alanında yapılan küresel anlaşmaların değeri 35 milyar doları aştı. Firmaların yaptıkları anlaşmaların odağında, yapay zeka alanında uzman mühendisleri bünyelerine katma hedefi yatıyor. Bu yüksek talep, uzmanların aldıkları maaşlara da yansıyor. Amerikan Çalışma İstatistikleri Dairesi verilerine göre Amerika'da yazılım mühendisleri yılda ortalama brüt 105 bin dolar kazanırken yapay zeka mühendisleri, 224 bin dolar kazanıyor. Öte yandan araç paylaşım firması Uber, 2015'te, yazılım ve robot biliminin en iyi okullarından Carnegie Mellon Üniversitesi'nden çok sayıda profesörü bünyesine kattı. Özel sektörün geçen yıl yapay zeka alanında doktora yapan öğrencilerin yüzde 60'ını işe alması, bu alana olan talebin ne kadar yüksek olduğunu göstermeye yetiyor.

