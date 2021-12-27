27 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişin sonuçlarına haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

27 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



