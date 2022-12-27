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27 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ! Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile sorgulama ekranı

27.12.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 27 Aralık Salı akşamı itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 27 Aralık 2022 Salı akşamı bu haftanın haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 27 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

27 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ! Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar 27 Aralık 2022 akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi heyecanla beklendi. Çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Süper Loto çekilişi 27 Aralık Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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