27 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

27 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 205 oldu.

21 196 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, vefat sayısı 19 bin 878, ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." dedi.