27 bin 500 öğrenciye sigaranın zararları anlatıldı

RİZE (AA) - Sigara ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, "Sevgi Dili" projesi kapsamında 27 bin 500 öğrenciye sigaranın zararlarını anlattı.

Proje kapsamında anne ve babalarına sigarayı bıraktıran 223 öğrenci ve velileri, Memişağa Parkı'nda bir araya gelerek "Sevgi Dili" projesi kapsamında İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Burada düzenlenen programda ise ebeveynlerine sigarayı bıraktıran öğrencilere plaket verildi.

SUMDER Başkanı Dr. Ali Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığından aldıkları destekle 61 ilkokulda 27 bin 500 öğrenciyle ''Sevgi Dili'' projesini yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Öner, 492 öğrencinin anne ve babalarına sigarayı bıraktırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bir insanın trenin önünden çekilmesi veya kurtarılması olayı değildir. Bu daha büyük bir olaydır. Bir doktorun hastasına sigarayı bıraktırması olayı değildir. Eğer işin içinde çocuklar varsa, yarınlara ulaşan bu bağımlılık en akıllı tokadı yiyecek. Bu iş bitecektir demektir. Bize iyi bir destek gelirse iddia ediyorum her yıl Rize'de 5 bin anne ve babaya sigarayı bıraktırırız."