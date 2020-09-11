27. dönem POMEM alımı ne zaman? 27. dönem POMEM başvuru şartları neler 2020? Polis nasıl olunur?

Polis alımı ne zaman 2020 konusunda devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalar da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son olarak Bakan Süleyman Soylu; son alımda yedekler ile birlikte sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım denildiğini ancak bunun yapılması halinde sınavın hukuki yönünün sakata bineceğini söylemişti. Bir sene sonra 3 bin polis alma konusunda görüştüğünü ancak ekonomik sorumlulukları bulunduğu belirten Soylu, yeni polis alımları olacağını dile getirmişti. Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de görev yapan kadın polis sayısının Avrupa’ya bakıldığında ortalamanın altında kaldığını, bu nedenle de yaklaşık 2500 kadın polisin daha emniyet kadrosuna dahil edilmesinin düşünüldüğünü aktardı. Peki, POMEM 2020 şartları neler?

Vatandaşlar arasında polis nasıl olunur sorusunun cevabı merak ediliyor. Polis olmak isteyenler için eğitim veren POMEM başvuru şartları da araştırılıyor. POMEM; İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Trabzon, Konya, Karabük, Erzincan, Bilecik, Amasya, Kırşehir ve Çankırı olmak üzere toplamda 36 okulda eğitim veriyor. Polis eğitimi almak ve polis olmak isteyen vatandaşlar, polis alımı başvuruları ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, POMEM alımı ne zaman ? İşte detaylar...

27. DÖNEM POMEM ALIMI NE ZAMAN?

POMEM alımı ne zaman konusunda henüz resmi olarak bir tarih açıklaması yapılmadı. POMEM polis alımı başvurusu başladığı zaman resmi kaynaklardan duyuru ve detaylı bilgilendirme yapılması bekleniyor. Bunun için de vatandaşlar tarafından Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresindeki duyurular takip ediliyor. Peki, POMEM polis alımı 2020 şartları neler?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM şartları 2020 arasında T.C. vatandaşı olmak, belirlenen eğitim kurumlarından mezun olmak, KPSS’de Bakanlık tarafından belirlenen taban puan ya da üstünde puan almak, sınavın yapıldığı senenin 31 Aralık tarihi itibarıyla kadın ve erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, silah taşıma ya da silahlı görev alma konusunda hukuki bir engeli olmamak, sağlık yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak ve bir sene ya da daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum olmamış olmak gibi şartlar bulunuyor.

Aynı zamanda polis alımı başvuru şartları arasında başvuru tarihinde bir siyasi parti ya da yan kuruluşuna üye olmadığına ilişkin yazılı beyaz sunabilmek, uyuşturucu, alkol ya da uyarı madde sebebiyle tedavi görüş ya da görüyor olmamak, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak ve güvenlik soruşturmasıyla arşiv araştırması olumlu olması gibi şartlar da yer alıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından şartlarla ilgili de detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

