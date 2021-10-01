HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis alımında mülakat sonuçları bekleniyor!

27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis alımında mülakat sonuçları bekleniyor!

01.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Polis olmak isteyen adayların girdiği 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ardından başvuru süreci başlayacak. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (960) kadın, (5.440) erkek, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak.

27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis alımında mülakat sonuçları bekleniyor!
  1. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisinin internet sayfası olan www.pa.edu.tr'den paylaşılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, başvuru işlemlerini tamamlayarak, eğitim sürecine dahil olacak.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

  1. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih bekleniyor. Net bir tarih belirtilmedi. Adayların sınav sonuçları, sınavla ilgili işlemler bittikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılır.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmî internet adresi www.pa.edu.tr'den ilan edilecektir. Ayrıca adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Kendisinden istenileni kavrama,

b) Konu hakkında bilgi düzeyi,

c) İfade etme yeteneği,

ç) Özgüveni,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
PARTNERSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanalSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanal
Durmuş Durduyan kimdir? Oğuzhan Asiltürk'ün gerçek ismi nedir?Durmuş Durduyan kimdir? Oğuzhan Asiltürk'ün gerçek ismi nedir?
Anahtar Kelimeler:
polis

En Çok Okunan Haberler

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

Fuhuş için anlaştığı erkeğe sevgilisiyle dehşeti yaşattı

Fuhuş için anlaştığı erkeğe sevgilisiyle dehşeti yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.