27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis alımında mülakat sonuçları bekleniyor!

Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisinin internet sayfası olan www.pa.edu.tr'den paylaşılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, başvuru işlemlerini tamamlayarak, eğitim sürecine dahil olacak.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih bekleniyor. Net bir tarih belirtilmedi. Adayların sınav sonuçları, sınavla ilgili işlemler bittikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılır.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmî internet adresi www.pa.edu.tr'den ilan edilecektir. Ayrıca adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Kendisinden istenileni kavrama,

b) Konu hakkında bilgi düzeyi,

c) İfade etme yeteneği,

ç) Özgüveni,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.



