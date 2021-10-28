27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır?

Adayların fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşaması sona erdi. Şimdilerde gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. POMEM mülakat sonuçlarının Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan "www.pa.edu.tr" adresinde yayınlanacağı belirtildi. Sorgulamalar bahsi geçen adres üzerinden yapılacak. İşte detaylar...

27 POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

dönem POMEM mülakatları açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarı gösteren adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için zaman tanınıyor. Değerlendirmede ise şu özelliklere dikkat ediliyor;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.



