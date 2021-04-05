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  4. 27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

05.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzbinlerce aday POMEM sınav tarihleri hakkındaki açıklamayı merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. 27. Dönem POMEM 8 bin polis alımı alacağının öğrenilmesinin ardından kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen yüzbinlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen duyuruları merakla takip ediyor. 8-24 Aralık tarihleri arasında başvurularını yapan vatandaşlar 27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? Sorgulaması yapıyor.İşte POMEM sınavları hakkında merak edilenler

27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?
  1. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? Sorulaırnın cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi mi? POMEM 8 bin polis alımı ile ilgili bir gelişme var mı, sınav tarihleri belirlendi mi? Polis olmak isteyen adayların dikkatle takip ettiği POMEM sınavları hakkında yetkililerden açıklama geldi.

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği gibi 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Sınavlar fiziki yeterlilik olarak yapılacak.

Sınav tarihleri hakkında ise daha kesin bir bilgi bulunmuyor. Gerekli açıklamaların yapılması bekleniyor.

27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

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