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27 erkeğin arasında tek kadın bandocu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Adana'da yaşayan Dudu Dilek Akınçay (34), bir süre gitar eğitmenliği yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Bandosu'na girerek 28 kişilik ekibin tek kadın üyesi oldu.

Adana'da yaşayan Dudu Dilek Akınçay (34), bir süre gitar eğitmenliği yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Bandosu'na girerek 28 kişilik ekibin tek kadın üyesi oldu. Alto saksafon çalan Akınçay, kadınların tüm sanat dallarında ön planda olması gerektiğini söyledi.
Geçmişten bu yana müzikle iç içe bir yaşam sürdüğünü belirten Dudu Dilek Akınçay, belediyenin bando ekibini bir etkinlikte dinlediğini ve içlerinde hiç kadın olmamasının dikkatini çektiğini söyledi. Bunun üzerine bandoya katılmak için başvuru yaptığını anlatan Akınçay, Bando ekibindeki arkadaşlarla tanıştım. Sağ olsunlar bana destek oldular. Alto saksafon çalmayı öğrettiler. Müzik temelim olduğu için arkadaşların yardımıyla birlikte çabuk adapte oldum. O dönemki şefimizin de desteğiyle bando ekibine dahil oldum dedi. İnsanların bando ekibinde bir kadın görünce ilk etapta şaşırdıklarını ama daha sonra kendisini tebrik ettiklerini söyleyen Akınçay, bandoda sanat hayatını sürdürdüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.
SANATÇI KADINLARA ÇAĞRI
Kadınların yaşamın her alanında ama özellikle sanat alanında en önde olması gerektiğini vurgulayan Akınçay, şöyle konuştu
Aramızda başka kadınlar da görmek istiyoruz. Özellikle ben yalnız kalmamak adına daha çok istiyorum. Bütün sanat dallarında kadınların öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tüm müzisyen kadın arkadaşlarımın kendilerini göstermeleri için böyle ekiplere başvurmalarını tavsiye ediyorum. Bandoya katılmak isteyen kadın arkadaşlarıma da elimden gelen desteği vermeye hazırım. Umarım yakın zamanda bir kadın arkadaşım bando ekibinde yanımda olur.

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