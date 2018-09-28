27 Eylül Süper Loto sonuçları - Süper Loto çekilişi sonucu: 11 milyon 325 bin 165 lira devretti!

27 Eylül Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. 751. hafta Süper Loto çekilişi, Ankara'nın Balgat ilçesinde saat 21.15'te canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Fakat Süper Loto oynayanların arasında bu sayıları doğru tahmin eden olmadı. Böylece Süper Loto bir kez daha devretmiş oldu. Devir eden ikramiye miktarı ise 11 milyon 325 bin 165 lira. 27 Eylül Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ile ikramiye verileri detayları ile haberimizde.

27 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 571'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 24, 41, 45 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.