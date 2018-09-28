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27 Eylül Süper Loto sonuçları - Süper Loto çekilişi sonucu: 11 milyon 325 bin 165 lira devretti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 07:14 | Son Güncelleme

27 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi dün akşam yapıldı. 5 haftadır devreden Süper Loto çekilişi sonucu merakla bekleniyordu. Fakat Süper Loto'da tahminler yine tutmadı. 571. hafta Süper Loto kazandıran numaralarını bilen olmadı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira devretti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ile ikramiye dağılımları...

27 Eylül Süper Loto sonuçları - Süper Loto çekilişi sonucu: 11 milyon 325 bin 165 lira devretti!

27 Eylül Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. 751. hafta Süper Loto çekilişi, Ankara'nın Balgat ilçesinde saat 21.15'te canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Fakat Süper Loto oynayanların arasında bu sayıları doğru tahmin eden olmadı. Böylece Süper Loto bir kez daha devretmiş oldu. Devir eden ikramiye miktarı ise 11 milyon 325 bin 165 lira. 27 Eylül Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ile ikramiye verileri detayları ile haberimizde.

27 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 571'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 24, 41, 45 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto çekilişinde, toplam 2 milyon 976 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 149 bin 874 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 568 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

  1. hafta Süper Loto kazandıran numaraları: 13 - 17 - 35 - 36 - 41 - 46

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 8 milyon 889 bin 961 lira 73 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 5 bilen 92 kişi 7 biin 331 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 94 bin 79 kişi 13 lira 30'ar kuruş alacaklar.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyununa SÜPER LOTO denir.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılır ve oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenir. Süper Loto çekilişleri, her hafta perşembe akşamları saat 21.15'te noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Bu sayede Süper Loto, Türkiye'de bir kişinin kazandığı en yüksek ikramiye olan 42 milyon lirayı kazandıran tek şans oyunu oldu.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ NASIL OLUYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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