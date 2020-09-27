27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye’de son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.

Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 275 bin 630'a yükseldi.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.

Ayrıntılar geliyor...



