27 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1335. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 30, 39 ve 41 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 360 bin 302'şer lira kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 1 milyon 687 bin 521 lira kazandı.

(AA)

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