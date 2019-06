27 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Demokrat Partili başkan aday adaylarının bir kısmı arasında dün akşam birincisi düzenlenen tartışma programının ayrıntılarına geniş yer ayırıyor.

New York Times, tartışma programına katılan on Demokrat Partili aday adayının ülkenin sol kanada ne kadar kayacağı konusunda anlaşmazlık yaşadığı yorumunda bulunuyor. Gazete, Demokrat aday adaylarının Başkan Trump'ın göçmenlik politikaları ve Amerikan işçi sınıfının içinde bulunduğu durum gibi konularda fikir birliği içinde olduğunu, ancak ülkenin liberal çizgide nereye kadar değişeceği üzerinde anlaşmazlığa düştüğünü kaydediyor. Habere göre Miami'de yapılan tartışma programında Demokrat Parti'nin liberal kanadı açıkça ortaya çıktı. Katılımcılar arasında kamuoyu destek oranı en yüksek aday adayı olan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, federal hükümetin yolsuzluklara gömüldüğünü ve hükümetin petrol ve ilaç gibi güçlü sektörlerde faaliyet gösteren firmaları dize getirmesi gerektiğini kaydetti. Warren'ın dünkü programda en güçlü performansı gösterdiği düşünülüyor. On aday adayının katıldığı program, Trump'ın seçilmesinden bu yana Demokrat Parti içindeki sol ve liberal eğilimlerin ne kadar arttığını gösterdi. Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ise sağlık hizmetlerinden ücretsiz üniversiteye liberallerin savunduğu birçok konuda şüpheleri olduğunu dile getirdi ve daha ılımlı bir Demokrat olduğunu gösterdi. Kalabalık Demokrat Partili aday adayı yelpazesi içinden sıyrılmaya çalıştıkları görülen on siyasetçi arasında daha çok tanınan ve daha fazla bağış topladıkları için mali açıdan daha rahat olanların birbirleriyle söz düellosuna girmekten kaçındıkları gözlendi.