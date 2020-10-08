27 ilde eş zamanlı NARKONET - 6 Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince 27 ilde 83 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak NARKONET-6 Operasyonu gerçekleştirildi.

27 ilde 160 ekip, 396 personel ve 18 dedektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı olarak gerçekleşen NARKONET-6 Operasyonu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türk Ceza Kanunun 190.maddesi 1/C ve 2.fıkralarında “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükümleri düzenlenmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortaklığı ile yürütülen “NARKONET-6 Operasyonu” kapsamında, internet üzerinden söz konusu suçu işlediği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilimizde, 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat:06.30’da 160 ekip, 396 personel ve 18 narkotik detektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan gerçekleşen operasyon neticesinde, 59 şüpheli şahıs yakalandı, 24 firari şahsı yakalama çalışmaları ise halen devam etmekte. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 gram Esrar Maddesi, 8 gram Kenevir Tohumu, 0,5 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 4 adet Grinder (Öğütücü) ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından operasyon hakkında yapılan açıklama, “Narkotik Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla 2017 yılından bu tarihe kadar gerçekleştirilen 6 ayrı “NARKONET” operasyonu ile toplam 534 şüpheli şahsa TCK md.190 kapsamında yasal işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızı uyuşturucudan korumaya, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri ile son buldu.

