27 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın itirafçı olan ve iki ay önce FBI’la işbirliği anlaşması imzalayan eski seçim kampanyası direktörü Paul Manafort’un anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini yazıyor. Habere göre Rusya’nın Amerika’daki başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller’ın makamından yapılan açıklamada Manafort’un federal savcılara yalan söyleyerek suç işlediği bildirildi. Manafort’un FBI savcılarını yanıltıcı nitelikte tanıklık yapması, FBI’la yaptığı anlaşmanın lağvedilmesine yol açacak. Bu da FBI’ın anlaşma gereği Manafort’a verdiği bazı sözleri yerine getirmeyeceği anlamına geliyor. Manafort’la yapılan tanıklık anlaşması, savcılara, Rusya soruşturmasına ilişkin kritik önem taşıyan bazı bilgilere erişme olanağı tanıyordu. Ancak FBI’ın anlaşmayı bozması, Manafort’un Rusya soruşturması ya da başka meselelerle ilgili kilit ayrıntıları savcılık makamından gizlemeye çalıştığının anlaşılmasının bir göstergesi. FBI’la işbirliği yaparak cezasının hafifletilmesini sağlamayı amaçlayan Manafort’un mali sahtecilik, komplo kurmak ve adaleti engellemek dahil on ayrı suçtan en az 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Öte yandan Mueller’a bağlı federal savcılar, Manafort’un hangi konuda kendilerine yalan söylediğini açıklamadı. Gazetenin görüş aldığı hukuk profesörü Joyce Vance ise Manafort’un yalan söylediği takdirde Mueller ve ekibi tarafından yakalanacağını biliyor olması gerektiğini söylüyor. Uzmana göre bu durumda sorulması gereken soru, Manafort’un yakalanacağını ve belki de ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını bile bile savcılardan neyi gizlemeye çalıştığı. 69 yaşındaki Manafort, Washington’a komşu Virginia eyaletinin Alexandria kentinde bir cezaevinde hücre hapsinde tutuluyor.

Wall Street Journal ise otomotiv devi General Motors’un Kuzey Amerika’daki bazı fabrikalarını kapatacağını, Amerika’da Michigan ve Ohio eyaletlerinde ve Kanada’da 14 bin 800 elemanını işten çıkaracağını açıkladığını yazıyor. Gazete, binek otomobil satışlarının azaldığı bu döneme ayak uydurmaya çalışan General Motors’un bu kararının, on yıl önce iflas ilan etmesinden bu yana açıkladığı ilk küçülme girişimi olduğunu bildiriyor. Habere göre General Motors, bazı fabrikalarını kapatarak 2020 sonuna kadar yılda 4 buçuk milyar dolar tasarruf etmeyi ve bu şekilde elektrikli otomobillere ve otonom araçlara yatırım yapmayı amaçlıyor. Otomotiv sektörünün önde gelen sendikaları, Başkan Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, General Motors’un kararına tepki gösterdi. General Motors’un CEO’su Mary Barra ise güçlü ekonomiye ve şirketin sağlam kazanımlarına rağmen otomotiv sektöründe beklenen gerilemeye hazırlanmak ve hızla gelişen teknolojilere uyum sağlamak için bir an önce harekete geçmeyi amaçladığını kaydetti. Barra, yaptığı açıklamada, “Ekonomi güçlüyken öne geçmek ve hızla değişen sektörde geri kalmamak için bu adımı atıyoruz,” dedi. Başkan Trump ise Wall Street Journal’a dün verdiği söyleşide, “Barra’ya derhal Çin’deki fabrikaları kapatıp yerine Ohio’da bir fabrika açmasını söyledim. Ohio’yu çok severim. General Motors yöneticilerine ‘yanlış kişiyle uğraşıyorsunuz’ dedim,” şeklinde konuştu. General Motors’un 2017 sonunda küresel çaptaki eleman sayısı 180 bindi. Bunların 103 bini Amerika’da istihdam ediliyor.