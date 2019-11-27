27 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Beyaz Saray İdare ve Bütçe Dairesi’nden iki yetkilinin, Başkan Trump’ın Ukrayna’ya yapılacak Kongre onaylı askeri yardımı askıya alma kararına ilişkin kaygıları nedeniyle kısa süre önce istifa ettiklerini yazıyor. Habere göre İdare ve Bütçe Dairesi görevlisi Mark Sandy, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’yla bu ay yaptığı özel görüşmede, Eylül ayında istifa eden yetkililerden birinin, yardımın ertelenmesinin nedenini anlayamamaktan ötürü duyduğu sıkıntıyı ifade ettiğini bildirdi. Sandy, ikinci yetkilininse Ukrayna yardımını askıya almanın yasal olup olmadığına ilişkin çekincelerini bildirmesi üzerine istifa ettiğini kaydetti. Öte yandan Mark Sandy, istifa eden Beyaz Saray İdare ve Bütçe Dairesi yetkililerinin kim olduklarına ve daire içindeki kıdemlerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak gazete, istifaların, Beyaz Saray’ın kilit kurumlardan biri olan İdare ve Bütçe Dairesi içinde Ukrayna yardımının askıya alınmasının ne kadar yasal olduğu konusunda yaşanan tartışmaları öne çıkarması açısından önemli olduğunu kaydediyor.

New York Times bugün ayrıca Demokrat Parti başkan adaylığı yarışına yeni katılan New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’ün parti içinde yarattığı tartışmalarla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, Trump’ı mağlup etmek için hiçbir masraftan kaçınmamaya söz veren milyarder işadamının Demokrat Partili rakipleri tarafından Oval Ofis’i parasıyla satın almakla suçlandığını kaydediyor. Ancak habere göre Bloomberg, geçmişte Cumhuriyetçi Partili siyasetçilere verdiği mali destek nedeniyle de eleştiri oklarının hedefinde. Bloomberg, 2016’da Pennsylvania eyaletindeki senatörlük yarışında destek verdiği Cumhuriyetçi Partili aday Pat Toomey’ye yaklaşık 12 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Toomey’nin seçimi kazanmasıysa Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell açısından büyük bir zafer anlamına geliyordu. Demokratlar, McConnell’ın elini güçlendirmesinin Bloomberg açısından diskalifiye edici olduğunu savunuyor. Federal kayıtlara göre Bloomberg, 2012 yılından bu yana siyasi partilere mali kaynak aktaran komitelere 86 milyon dolar bağışladı. Bu paranın büyük kısmı Demokratlar’a aktarılsa da Bloomberg, Cumhuriyetçi Parti’nin adaylarının desteklenmesi için 17 milyon dolar harcadı.