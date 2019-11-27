27 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Beyaz Saray İdare ve Bütçe Dairesi’nden iki yetkilinin, Başkan Trump’ın Ukrayna’ya yapılacak Kongre onaylı askeri yardımı askıya alma kararına ilişkin kaygıları nedeniyle kısa süre önce istifa ettiklerini yazıyor. Habere göre İdare ve Bütçe Dairesi görevlisi Mark Sandy, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’yla bu ay yaptığı özel görüşmede, Eylül ayında istifa eden yetkililerden birinin, yardımın ertelenmesinin nedenini anlayamamaktan ötürü duyduğu sıkıntıyı ifade ettiğini bildirdi. Sandy, ikinci yetkilininse Ukrayna yardımını askıya almanın yasal olup olmadığına ilişkin çekincelerini bildirmesi üzerine istifa ettiğini kaydetti. Öte yandan Mark Sandy, istifa eden Beyaz Saray İdare ve Bütçe Dairesi yetkililerinin kim olduklarına ve daire içindeki kıdemlerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak gazete, istifaların, Beyaz Saray’ın kilit kurumlardan biri olan İdare ve Bütçe Dairesi içinde Ukrayna yardımının askıya alınmasının ne kadar yasal olduğu konusunda yaşanan tartışmaları öne çıkarması açısından önemli olduğunu kaydediyor.
New York Times bugün ayrıca Demokrat Parti başkan adaylığı yarışına yeni katılan New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’ün parti içinde yarattığı tartışmalarla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, Trump’ı mağlup etmek için hiçbir masraftan kaçınmamaya söz veren milyarder işadamının Demokrat Partili rakipleri tarafından Oval Ofis’i parasıyla satın almakla suçlandığını kaydediyor. Ancak habere göre Bloomberg, geçmişte Cumhuriyetçi Partili siyasetçilere verdiği mali destek nedeniyle de eleştiri oklarının hedefinde. Bloomberg, 2016’da Pennsylvania eyaletindeki senatörlük yarışında destek verdiği Cumhuriyetçi Partili aday Pat Toomey’ye yaklaşık 12 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Toomey’nin seçimi kazanmasıysa Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell açısından büyük bir zafer anlamına geliyordu. Demokratlar, McConnell’ın elini güçlendirmesinin Bloomberg açısından diskalifiye edici olduğunu savunuyor. Federal kayıtlara göre Bloomberg, 2012 yılından bu yana siyasi partilere mali kaynak aktaran komitelere 86 milyon dolar bağışladı. Bu paranın büyük kısmı Demokratlar’a aktarılsa da Bloomberg, Cumhuriyetçi Parti’nin adaylarının desteklenmesi için 17 milyon dolar harcadı.
Washington Post ise Amerikan Tabipler Birliği’nin yayın organı JAMA’da yayınlanan rapora göre Amerika’da ortalama yaşam süresinin üç yıldır üst üste düştüğünü bildiriyor. Raporun ayrıntılarını aktaran gazete, intihar, aşırı dozda uyuşturucu ve afyon bazlı ağrı kesici ilaç kullanımı, karaciğer hastalıkları ve diğer bazı etkenlerin Amerika’daki genç ve orta yaşlı nüfusun ortalama ömür süresini kısalttığını kaydediyor. Obezite ve motorlu araç sürücülerinin cep telefonu kullanılması nedeniyle yaşadığı dikkat dağılmasından kaynaklanan trafik kazaları da genç yaşta meydana gelen ölüm vakalarının sorumlularından. Rapor, 25-64 yaş arasındaki insanların ortalama ömür süresi uzaması gerekirken neden kısaldığına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Oysa diğer gelişmiş ülkelerde aynı yaş aralığındaki insanların ömür süreleri uzuyor. Amerika’daysa 2010-2017 yılları arasında 25-34 yaş arasındaki genç yetişkinlerin ölüm oranında yüzde 29 artış kaydedildi. Bulguların 2020 başkanlık seçimlerinin çok çekişmeli geçmesi beklenen coğrafi bölgelerinde siyasi tartışmaları körüklemesi bekleniyor. Bunun nedeni, 2010’dan bu yana yaşanan beklenmedik 33 bin ölümün Ohio, Pennsylvania, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde meydana gelmiş olması.
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