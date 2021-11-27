27 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı takip edilebilir. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yayınlanıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLEME LİNKİ!

Çılgın Sayısal Loto canlı izlemek için ise, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidin.

ÇILCIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



