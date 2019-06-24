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27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 37 kişilik Kosova Yerel Yöneticiler Heyeti’ni makamında kabul etti.

27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 37 kişilik Kosova Yerel Yöneticiler Heyeti’ni makamında kabul etti. Heyette bulunan 27 Kosovalı Belediye Başkanı, geri dönüşüm çalışmaları konusunda bilgi aldı. Kosovalı misafirler, atıkların yeniden değerlendirildiği Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri’ndeki çalışmaları yerinde izledi.
İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulunan 37 kişilik Kosova Yerel Yöneticiler Heyeti, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın makamında ağırladığı 27’si belediye başkanı olan Kosovalı heyetle yapılan görüşmeye Marmara Belediyeler Birliği yetkilileri de eşlik etti.
Samimi bir ortamda geçen toplantıda Kosovalı belediye başkanlarına, Bağcılar Belediyesi’nin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi. Başkan Çağırıcı, geleceğe dönük geri dönüşüm projelerinden bahsederken başkan yardımcıları ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları sunumlarla deneyim paylaşımında bulundu.
Çevrenin temizliği ve çevre bilinci konusunda fikir alışverişinde de bulunduk
Kosovalı belediye başkanları görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Çağırıcı da ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. Çağırıcı, “Değerli başkanlarımızla güzel ve değerli bir zaman geçirdik. Çevrenin temizliği ve çevre bilinci konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Çok yararlı bir görüşme oldu” dedi.
Toplantının ardından 37 kişilik heyet, kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan atıkların yeniden değerlendirildiği Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri’ni gezdi. Çalışmaları yerinde izleme imkanı bulan heyet, tesisleri çok beğendiğini dile getirdi.

27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

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