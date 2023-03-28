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27 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

27.03.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. 27 Mart 2023 Pazartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Milli Piyango ile 27 Mart bilet ve çekiliş ekranı

27 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam yapılan çekiliş her hafta olduğu gibi yine noter huzurunda gerçekleşti. Milyonlarca kişi, heyecanla takip edilen Sayısal Loto sonuçlarını ve nasıl oynandığını merak ediyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve nasıl oynandığına dair detaylı bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV'den canlı yayınlanan çekiliş büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı olarak takip edildi.

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27 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

27 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

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