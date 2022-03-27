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27 Mart Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 27 Mart Pazar 2022

27.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart Pazar deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde yayımlandı. Haftanın yedinci gününde Çorum, Kastamonu, Elazığ ve Muğla gibi illerimiz sarsıntı meydana geldi. Bu kapsamda Bugün nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 27 Mart 2022 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

27 Mart Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 27 Mart Pazar 2022

27 Mart Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 27 Mart Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan vatandaşlar tarafından internetten araştırılıyor. Bu kapsamda 27 Mart Pazar deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 27 Mart 2022 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

27 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

27.03.2022 10:55:17 AFAD 41.1350 34.2341 7.00 ML 2.1 Türkiye Çorum Kargi

27.03.2022 10:54:23 AFAD 41.1265 34.2175 7.01 ML 2.8 Türkiye Kastamonu Tosya

27.03.2022 10:26:56 AFAD 38.3966 39.1495 7.00 Mw 3.5 Türkiye Elazig Sivrice

27.03.2022 10:08:09 AFAD 37.0118 28.4073 7.00 ML 1.0 Türkiye Mugla Ula

27.03.2022 09:17:10 AFAD 37.5468 29.2221 7.00 ML 1.0 Türkiye Denizli Serinhisar

27.03.2022 09:15:34 AFAD 38.2326 38.8186 6.86 ML 1.5 Türkiye Malatya Pütürge

27.03.2022 08:54:41 AFAD 38.3661 42.3190 6.98 ML 2.1 Türkiye Bitlis Merkez

27.03.2022 08:05:53 AFAD 37.8821 26.9503 7.00 ML 1.1 Türkiye Kusadasi Korfezi, 16.47 km. Seferihisar (Izmir)

27.03.2022 07:58:29 AFAD 36.9515 27.7593 7.00 ML 1.5 Türkiye Gokova Korfezi, 4.30 km. Bodrum (Mugla)

27.03.2022 06:12:39 AFAD 36.5823 27.2428 7.05 ML 1.3 - -Ege Denizi

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deprem kandilli rasathanesi
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