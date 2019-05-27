27 Mayıs 1960 darbesi

Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğuna dikkati çeken Şahin, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, mili iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, mili iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." ifadelerini kullandı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, Türkiye'ye çağ atlatarak din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletin gönlünde taht kurduğuna işaret eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından daracağına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol'un 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor.' sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir."

Şahin, üzerinden seneler geçmesine rağmen 27 Mayıs'ın benzer bir senaryosunun 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde tekrarlandığını belirtti.

Ancak milletin vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin verilmediğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."

