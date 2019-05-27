27 Mayıs 1960 darbesi

Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu vurgulayan Uçar, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." dedi.

- Niğde

AK Parti Niğde Siyasi Hukuki İşleri Başkanı Özgür Hakan Bilgili, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, üzerinden yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesi benzeri bir senaryonun 15 Temmuz'da tekrarlanmak istendiğini belirtti.

Bilgili, "2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir." diye konuştu.

- Kayseri

Kayseri'de de darbeciler tarafından 59 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için anma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde "Halkın adamı Menderes", "Bu dava millet davası", "Son sözü millet söyler", "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık" yazılı pankartlar taşıdı.