DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Siirt ve Şırnak'ta AK Parti il teşkilatları tarafından yapılan basın açıklamalarıyla 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildi. AK Parti Mardin İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Mahir Karaboğa, parti binası önünde yaptığı açıklamada, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını dile getiren Karaboğa, şunları kaydetti: "Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir."

Türkiye'nin AK Parti iktidarlarıyla, demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı verdiğini anlatan Karaboğa, "27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor, darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve ilçe başkanları da katıldı. - Siirt AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturduğunu belirtti. Bu darbenin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını ifade eden Çalapkulu, "Üzerinden yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen 27 Mayıs'ın benzer senaryosu 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez buna izin vermemiştir." diye konuştu.