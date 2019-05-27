27 Mayıs 1960 darbesi

ANTALYA/BURDUR/ISPARTA/MUĞLA (AA) - AK Parti Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla İl Başkanlıklarınca 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı açıklamada, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliği taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını belirtti. "Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir." ifadesini kullanan Taş, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihine silinmez bir leke oluşturulduğunu kaydetti. Taş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır."

Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz darbe girişimi ile tekrar Türk milletinin karşısına çıktığını ifade eden Taş, milletin bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara döküldüğünü hatırlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, AK Parti ile demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı verdiğini aktaran Taş, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu. - Isparta AK Parti Isparta İnsan Hakları Kurulu Birim Başkanı Arzu Elma Benli, yaptığı açıklamada 27 Mayıs darbesinin vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirildiğini belirtti. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanların yalan ve iftiralarla algı oluşturup darbeye zemin hazırladığını ifade eden Benli, milletin iradesinin hiçe sayıldığını, antidemokratik yöntemlerle, seçilmiş yöneticilerin tutuklandığını kaydetti.

Partililer, basın açıklaması sırasında "Millet ne derse o", "Son sözü millet söyler", "Halkın adamı Menderes" yazılı dövizler taşıdı. - Burdur AK Parti Burdur İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen etkinlikte İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, 27 Mayıs darbesinin, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi. Darbenin, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle ülkenin demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturduğunu kaydeden Ekinci, "27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını açmıştır. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir." diye konuştu. -Muğla AK Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Barış Eğilmez, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti.