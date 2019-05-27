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27 Mayıs 1960 darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Elazığ, Batman ve Bingöl'de AK Parti il teşkilatları tarafından basın açıklaması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ, Batman ve Bingöl'de AK Parti il teşkilatları tarafından yapılan basın açıklamalarıyla 27 Mayıs 1960 askeri darbesi protesto edildi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığınca yapılan basın açıklaması için partililer, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

İl Yönetim Kurulu İnsan Hakları Birim Başkanı Fatih Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu söyledi.

Bu darbenin demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur."

- Batman

AK Parti Batman İl Başkanlığında bir araya gelen partililer adına açıklama yapan İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Hüseyin Altun, 1960 darbesinin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına gönderdiğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Üzerinden yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen 27 Mayıs'ın benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez buna izin vermemiştir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir."

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de katıldı.

- Bingöl

AK Parti Bingöl İl Başkanlığınca Genç Caddesi'nde yapılan basın açıklamasına, partililer ellerinde dövizlerle katıldı.

Kadın Kolları ve İnsan Hakları Birim Başkanı Sümeyye Anık, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi darbe ve darbe girişimlerinin bir daha asla yaşanmamasını temenni ettiklerini söyledi.

Anık, başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadıklarını, unutmayacaklarını kaydetti.

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