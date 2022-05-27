27 Mayıs Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve bazı illere flaş uyarı! 27-31 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

27 Mayıs Cuma gününün hava durumu tahmin raporu ile 27-31 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. 27 Mayıs Cuma hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına ve 27-31 Mayıs İstanbul'da hava durumu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 21°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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